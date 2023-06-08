تحويل 120 ألف سيارة إلى GPL بمبلغ يزيد عن 3 مليارات دينار

تحويل 120 ألف سيارة إلى GPL بمبلغ يزيد عن 3 مليارات دينار

كشف اليوم الخميس المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها، مروان شعبان عن تحويل نحو 120 ألف سيارة إلى الغاز المميع (GPL).

وذلك بدعم من الدولة في حدود 40 إلى 50 بالمئة وبواسطة 600 متعامل على المستوى الوطني. وبغلاف مالي يزيد عن 3 مليارات دينار.

وأوضح شعبان خلال نزوله ضيفا على برنامج “اقتصاد الملتيميديا” أن الوكالة تعمل وفق محور تحويل ما يمكن تحويله من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز المميع وذلك من أجل الحدّ من تلوّث البيئة.

و أكد ذات المتحدث أنّ الوكالة تعمل على المرافقة التقنية في تكوين أعوان الطاقة في المشاريع المخصصة لهم. كما تعمل على تحسين الكفاءات الداخلية والتعبئة العامة للرأي العام وكل المعنيين بحتمية تقليص الطاقة.

ومن بين الإنجازات التي حققتها الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها عام 2022، تمويلها المشترك ومرافقتها للقطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة مقارنة مع الاستهلاك النهائي الوطني (السكن 46 بالمائة، النقل 29 بالمائة والصناعة 24 بالمائة).

وذلك في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، بغرض تنفيذ مشاريع تحسين الفعالية الطاقوية. من خلال إدخال تقنيات أكثر كفاءة واعتماد نظام إدارة الطاقة.

رمزي أحمد توميات

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