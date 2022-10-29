تحضيرا للقمة العربية…وزير الشؤون الخارجية يستقبل نظيره القطري

29 أكتوبر، 2022

استقبل اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير الدولة للشؤون الخارجية، لدولة قطر سلطان بن سعد المريخي.

ويقوم سلطان بن سعد المريخي، بزيارة إلى الجزائر في إطار مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وللتذكير، فقد حل نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بالجزائر العاصمة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

رمزي أحمد توميات

29 أكتوبر، 2022

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