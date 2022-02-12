تحضيرا للألعاب المتوسطية وهران 2022: تكوين حوالي 100 طبيب حول اختبارات الكشف عن المنشطات

12 فبراير، 2022
 قامت مديرية الصحة و السكان لولاية وهران، بتكوين حوالي 100 طبيب حول اختبارات الكشف عن المنشطات في إطار التحضير للألعاب المتوسطية التي ستحتضنها عاصمة غرب البلاد من 25 جوان إلى 5 جويلية المقبلين.
وكشف المكلف بالاتصال على مستوى المديرية يوسف بوخاري، أنه تم تكوين حوالي 100 طبيب من قطاعي الصحة و الشباب و الرياضة بالولاية للقيام باختبارات الكشف عن المنشطات للرياضيين المشاركين في الألعاب المتوسطية.
وأوضح بوخاري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن  تم تكوين هؤلاء الأطباء في أنواع المنشطات المحظورة في المنافسات الرياضية وكيفية القيام بالاختبارات وأنواعها والمسار الذي تأخذه بعدها وغيرها، استنادا للمتحدث.
كما تم تقديم قائمة الأطباء الذين تم تكوينهم إلى اللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية 2022 والتي ستختار منهم حسب احتياجاتها، يضيف ذات المتحدث.
رمزي أحمد توميات

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