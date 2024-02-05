تحضيرا لرمضان…تخزين 60 ألف طن من البطاطا و11 ألف طن من البصل

تحضيرا لرمضان…تخزين 60 ألف طن من البطاطا و11 ألف طن من البصل

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن اتخاذ جملة من الإجراءات بالتنسيق بين وزارة التجارة والفلاحة، بهدف تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، خلال شهر رمضان الفضيل.

وجاء ذلك في لقاء جمعه بمسيري أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه، اليوم الاثنين، بدار الجزائر في قصر المعارض،

وأوضح زيتوني أن هذه الإجراءات تمثلت في إنشاء مخزونات للمنتجات الفلاحية خصوصا البطاطا، البصل، الثوم، بغية ضبط المنتوجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: إعداد برامج خاص بالتفريغ Déstockage خلال فترة الفراغ الإنتاجيPériode de soudure، والتي تتزامن هذه السنة مع شهر رمضان، إقرار نظام متابعة و مراقبة تفريغ مخزونات المنتوجات الفلاحية لدى المتعاملين الخواص خارج نظام الضبط، قصد محاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار.

وكشف وزير التجارة أنه تم تخزين وحفظ 60 ألف طن من البطاطا، 11 ألف طن من البصل، و3500 طن من الثوم، وهذا للتأكيد على وفرة هذه المنتوجات خلال شهر رمضان.

كما تخصيص 6 نقاط بيع خاصة بتسويق الخضر، تابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية (GAVAPRO)، مع تخصيص 114 نقطة بيع لتسويق الخضر واللحوم بنوعيها، تابعة لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيكية (AGROLOG).

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...