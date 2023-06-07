تحسين معيشة المسنين وحمايتهم من المساس بكرامتهكم على طاولة الحكومة

7 يونيو، 2023

قدّمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اليوم الأربعاء خلال اجتماع للحكومة، في قراءة أولى مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمم القانون رقم 10. 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

و يندرج مشروع هذا النص، حسب ذات المصدر، في إطار تحسين معيشة الأشخاص المسنين وحمايتهم من أي شكل من أشكال المساس بكرامتهم وسلامتهم البدنية والمعنوية.

كما يهدف هذا القانون، إلى تكييف المنظومة القانونية مع المعايير الدولية في هذا المجال، مع الحفاظ على القيم الدينية والثقافية الراسخة في التقاليد الموروثة للبلاد، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

7 يونيو، 2023

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