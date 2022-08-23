تحسبا للمحليّات الجزئية…خمسة أحزاب سياسية تسحب استمارات الترشّح

أعلنت المندوبية المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية تيزي وزو، عن سحب خمسة أحزاب سياسية وست قوائم حرة ملفات الترشح للإنتخابات الجزئية للمجالس الشعبية البلدية بآيت محمود وآيت بومهدي.

وأوضح المندوب الولائي رشيد كانا في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الأحزاب الخمسة سحبت استمارات إكتتاب التوقيعات الفردية، تحسبا للمشاركة (على مستوى البلديتين) في الانتخابات الجزئية التي ستكون في 15 أكتوبر المقبل.

وحسب كانا فإن الأمر يتعلق بكل من جبهة التحرير الوطني، جبهة القوى الإشتراكية، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة الشباب الجزائري وجبهة المستقبل.

أما القوائم الحرة فهي إمناين الخير وتاغماتس لبلدية آيت بوهدي، و قوائم تاسقاموتس نوسيرم وتاغماتس وتاغجدا وتغري بقدود لبلدية آيت محمود، يضيف ذات المتحدث.

كما أكد المندوب الولائي، على أن تاغماتس سحبت ملفات للترشح على مستوى بلديتي آيت بومهدي و آيت محمود، مبرزا أن آخر موعد لإيداع استمارات الإكتتاب سيكون منتصف نهار الخميس المقبل (الساعة 12)

أما فيما يخص ملفات الترشح فعلى المعنيين إيداعها قبل منتصف ليل نفس اليوم (الخميس المقبل)، يضيف رشيد كانا.

رمزي أحمد توميات

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