تحسبا للدخول المدرسي…تسخير 18555 حافلة نقل

كشف اليوم الخميس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، عن تخصيص مبلغ مالي يُقدر بـ6 ملايير دينار لتدارك النقص المُسجل على مستوى النقل المدرسي على مستوى بعض المناطق المعزولة.

وأوضح مراد، في كلمته خلال تبرع مؤسسة سوناطراك بـ60 حافلة لفائدة المناطق النائية، أن هذا المبلغ سيساهم في التكفل بنفقات الصيانة وكراء حافلات الخواص عند الحاجة لضمان تغطية 12085 خط نقل.

وكشف ذات المتحدث، أن الدخول المدرسي سيعرف تسخير 18555 حافلة منها 11383 حافلة من حظيرة البلديات و7172 حافلة مؤجرة في إطار اتفاقيات مع متعاملين خواص.

وأوضح وزير الداخلية، أن مبادرة سوناطراك المتمثلة في تسليم 60 حافلة للنقل المدرسي تأتي كرمز للذكرى الستين لتأسيس الشركة.

في حين أكد نفس المسؤول على أنه تم أخذ جميع الإجراءات اللازمة من دائرته الوزارية لضمان دخول مدرسي ناجح.

ليديا كبيش

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