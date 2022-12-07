تحسبا للألعاب الأولمبية…فرنسا متهمة باستغلال مهاجرين غير شرعيين في أعمال البناء

كشف تحقيق لصحيفة ” لوموند” أن عدداً من عمال البناء في المشاريع الخاصة في الألعاب الأولمبية 2024 التي ستقام في باريس هم من المهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً رسمية.

وفي وقت سابق و في موقع بناء القرية الأولمبية شمال باريس، التي من المفترض أن تستضيف الحدث الرياضي العالمي في 2024، وقعت عدد من الانتهاكات بحق عمال مهاجرين غير مسجلين اكتشفت وجودهم دورية تابعة لمفتشية العمل، والعمال تعرضوا لظروف عمل شاقة.

في قضية ليست الأولى من نوعها ولكنها فريدة من حيث مجراها، أقدم عدد من المهاجريين الاجانب في فرنسا على رفع الصوت بمواجهة الظلم الذي يتعرضون له في المواقع التي يعملون بها.

ف.س