حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رزنامة التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية الجديدة 2022/2023 بداية من 21 جويلية الجاري.

وحسب الرزنامة، فإن التسجيلات الأولية عبر الخط ستكون خلال الفترة الممتدة ما بين 21-24 جويلية، ليليها تأكيد التسجيلات الأولية من 25-26 جويلية، وتتم معالجة الرغبات من 27 جويلية إلى 3 أوت، والإعلان عن نتائج التوجيه يوم 3 أوت 2022.

وفيما يتعلق بالمقابلات الخاصة بالمرشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة فقد تم تحديدها بداية من 4-8 أوت، في حين أن استئناف الاختيارات ومعالجتها بالنسبة للناجحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم فسيكون من 4-11 أوت.

كما سيتم دفع حقوق التسجيل عبر الخط يوم 20 أوت، وفتح البوابة المخصصة للإيواء من 20-26 أوت، وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات الإيواء من طرف مديريات الخدمات الجامعية من 26 أوت – 3 سبتمبر.

في حين برمجت وزارة التعليم العالي التسجيلات النهائية عبر الخط من 5- 8 سبتمبر، ثم معالجة الحالات الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي عبر أرضية البروغراس من 9-15 سبتمبر.

ومن المفترض أن تودع الطلبات من 9-12 سبتمبر ومعالجتها من 12-15 سبتمبر والإعلان عن النتائج في 15 سبتمبر ليتم معاودة فتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية من 9-23 سبتمبر.

رمزي أحمد توميات

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