تحديث نظام تسيير واصدار رخصة السياقة عبر بلديات الوطن

3 أغسطس، 2022
قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ببرمجة تحديث إلكتروني قصد إصدار رخصة السياقة الكلاسيكية عقب تعليق رخصة السياقة البيومترية منذ تاريخ 18 جوان الماضي.
وأمرت مصالح وزارة الداخلية، جميع بلديات الوطن بتحديث الشباك الإلكتروني ونظام تسيير رخصة السياقة، من خلال إلغاء طلبات رخص السياقة البيومترية وإنجاز وتسليم رخصة السياقة الكلاسيكية.
ويأتي ذلك ببرمجة تحديث مرفق بدليل من أجل تحميله وتثبيته على مستوى جميع البلديات، وبالتالي الانطلاق في معالجة طلبات المواطنين باستعمال النسخة الجديدة ابتداء من يوم الأحد 24 جويلية المنصرم، تضيف الوزارة.
كما تجدر الإشارة الى أنه قد تم توقيف إصدار رخص السياقة البيومترية لطالبيها الجدد، وعملية تحويل رخص السياقة العسكرية إلى رخص بيومترية، وتجديد رخص السياقة العادية إلى بيومترية، والعودة بالتالي لاستخراج الرخص العادية والكلاسيكية إلى أجل غير محدد.
ليديا كبيش
3 أغسطس، 2022

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