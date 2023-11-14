تحت شعار “تمورنا.. أصالة واقتصاد مستدام”…إفتتاح الصالون الدولي للتمور غدا الأربعاء

14 نوفمبر، 2023

من المنتظر أن يشرف وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني غدا الأربعاء على مراسم الإفتتاح الرسمي للصالون الدولي للتمور بالجزائر تحت شعار “تمورنا.. أصالة واقتصاد مستدام”.

ومن المزمع عقد الصالون الدولي للتمور من 15 إلى 18 نوفمبر 2023 بحضور أعضاء من الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر. وكذا الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية بقصر المعارض.

وسينظم هذا الصالون من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية كما تهدف هذه التظاهرة إلى تسليط الضوء على أهمية شعبة التمور والتعريف بثروة النخيل ذات مختلف الأصناف والأنواع.

وكذا مشتقاتها والتحسيس بأهمية هذه الثروة النباتية للحفاظ عليها وتثمينها من خلال تكثيف الإنتاج. بالإضافة إلى تثمين منتوج التمور لا سيما دقلة نور ذات الجودة العالية وشهرة عالمية.

رمزي أحمد توميات

14 نوفمبر، 2023

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