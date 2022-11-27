تحت شعار “تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة”: انطلاق الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر 16 لجبهة البوليساريو

انطلقت الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو، مؤتمر الشهيد أمحمد خداد لحبيب، على مستوى الولايات والمؤسسات ونواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي.

ويعقد المؤتمر تحت شعار “تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة” ومن المقرر ان يدوم خمسة أيام يتم خلالها الإثراء المعمق للوثائق بالدراسة والتحليل ، إضافة إلى انتخاب المندوبين للمشاركة في المؤتمر المقرر عقده يناير القادم بولاية الداخلة.

واستهلت الندوة بكلمة لنائب رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر ، الوزير المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون السياسية ، عضو الأمانة الوطنية البشير مصطفى تطرق فيها الى الظرفية الاستثنائية التي تعقد فيها الندوات السياسية ، والتي يطبعها المواجهة المباشرة مع الاحتلال المغربي بعد الخرق المغربي لإتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 ، وعودة المنطقة إلى مربع الصفر ، داعيا الجميع إلى إستحضار خطورة المرحلة وما يجب على الشعب الصحراوي فعله ، للتصدي لدسائس العدو ، مشيرا بالقول ” لدينا كل الإمكانيات التي تمكننا من لعب الدور المنوط بنا كقوة في المنطقة . وأشاد المسؤول الصحراوي بالدور الثابت للجزائر تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة .

وعلى مستوى نواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، أكد المشاركين على ضرورة أن يكون المؤتمر حلقة لتزكية عمل وآراء الشعب، ومحطة لاستعراض برنامج العمل الوطني المنبثق عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، معتبرين الندوات محطة لنقل امال مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ونظرته للقضية الصحراوية .

الندوات كانت فرصة أمام المشاركين جددوا من خلالها استعدادهم الكامل لإنجاح المؤتمر الـ 16 وإفشال مخططات العدو الرامية إلى النيل من عزيمة الشعب الصحراوية والتفافه حول رائدة كفاحه جبهة البوليساريو، كما جددوا تضامنهم المطلق ومؤازرتهم لكل الأسرى السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي وضرورة تقوية الجيش الشعبي وانتفاضة الاستقلال المجيدة لمواجهة نظام المحتل المغربي.

ف.س

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