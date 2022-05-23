اعلن اليوم الإثنين، المحافظ الرئيسي لمكتب الوقاية ومكافحة الحرائق بالمديرية العامة للغابات، رشيد بن عبد الله، عن تجنيد أزيد من 3 ألاف عون عبر الوطن تزامنا مع إنطلاق موسم الحصاد والدرس.

وافاد بن عبد الله، في تصريح للاذاعة الوطنية، أنه :”تم هذه السنة تسخير كل الإمكانيات لمجابهة الحرائق، خاصة التي تمس المحاصيل الزراعية من خلال وضع جهاز عملياتي متكون من 401 برج مراقبة، 513 فرقة متنقلة”.

وكذا 63 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه و3261 نقطة مياه، كما تم إقتناء 80 سيارة رباعية الدفع بسعة صهاريج 100 لتر، يضيف ذات المتحدث

وبدوره، كشف المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، فاروق عاشور، في تصريح للقناة الأولى أن مصالحه ستشارك في هذه العملية من خلال تجنيد 65 ألف رتل متنقل لمرافقة الفلاحين في موسم الحصاد والدرس.

وأوضح عاشور، أن كل الوحدات تم إدماجها ضمن المخطط التدخلي الإستباقي لفائدة الفلاحين الذي يهدف إلى مكافحة الحرائق التي تسببت السنة الماضية في إتلاف أزيد من 100 الف هكتار من الغطاء النباتي.

رمزي أحمد توميات

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