تجديد الاعتراف الدولي لـ “ألجيراك”بشكل رسمي

تم تجديد الاعتراف الدولي بالهيئة الجزائرية للإعتماد “ألجيراك” بشكل رسمي، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة نفسها. وتُعد “ألجيراك” الكيان الوحيد في السوق الوطنية الذي يملك الصلاحية لمنح شهادات الاعتماد لهيئات التقييم والمطابقة ومختبرات الاختبار والتحليل وهيئات التفتيش وهيئات التصديق.

هذا التجديد الدولي للاعتراف يعكس الكفاءة التقنية والتنظيمية لـ “ألجيراك” ويتيح لها الاستمرار في أداء أنشطتها بامتثال للمعايير والمتطلبات الدولية.

تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس الاتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة الأوروبية للإعتماد في 3 أكتوبر 2023 ببروكسل، استنادًا إلى التقييم الذي أجرته فرقة تقييم مختصة في “ألجيراك” خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023. تم الاتفاق على الاحتفاظ بـ “ألجيراك” كطرف موقع على الاتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة الأوروبية للإعتماد في مجالات المعايرة (ISO/ CEI 17025)، والتجارب (ISO/CEI 17025)، والتفتيش (ISO/CEI 17020) حتى شهر فبراير 2027.

هذا الاعتراف يعتبر مرحلة مهمة لـ “ألجيراك” وللتنمية الاقتصادية للبلد، ويعكس جهودها الكبيرة في تحقيق الجودة والثقة التي تمنحهما الهيئات الدولية. تعزز هذه الخطوة أيضًا التزام “ألجيراك” بالممارسات السليمة في مجال التقييم وتوفير حماية أفضل للمستهلكين ومراقبة السوق بشكل فعال.

وفي نهاية البيان، أعربت “ألجيراك” عن استعدادها المستمر لمواصلة العمل على توسيع مجالات كفاءاتها وتقديم طلبات اعتراف جديدة.

خديجة مقداد

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