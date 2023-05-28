تثبيث اللغة الانجليزية وفتح تخصص أستاذ تعليم ابتدائي فيها بأمر من رئيس الجمهورية

28 مايو، 2023

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء بتثبيت اللغة الانجليزية بداية من السنة الثالثة ابتدائي.

كما طلب الرئيس تبون بفتح تخصص استاذ تعليم ابتدائي في اللغة الانجليزية فورا بداية من الموسم الدراسي 2023/2024.

 وترأس رئيس الجمهورية عبد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها متابعة مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة والتدابير المتخذة بشأنها، ومشاريع قوانين تخص قطاعي العدالة، المالية.

شرف الدين عبد النور

28 مايو، 2023

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