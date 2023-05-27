الرئيس تبون يهنئ الطلبة المتوجون بالمراتب الأولى و الثانية في المسابقة الدولية للتكنولوجيات بالصين

هنأ اليوم السبت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الطلبة المتوجون بالمراتب الأولى و الثانية في المسابقة الدولية، للتكنولوجيات بشنزين الصينية.

وقال الرئيس تبون :”مبروك لطلبتنا من جامعات و مدارس باتنة، بجاية، الجزائر، الجزائر 1، البليدة 1، سعيدة، سيدي بلعباس، وهران و تلمسان، على تتويجهم بالمراتب الأولى و الثانية في المسابقة الدولية، للتكنولوجيات بشنزين الصينية..بالتوفيق في انتصارات أخرى إن شاء الله”.

رمزي أحمد توميات

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