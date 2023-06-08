 تأمين 2221 مركز لاجتياز إمتحانات البكالوريا

8 يونيو، 2023

أعلنت اليوم الخميس المديرية العامة للأمن الوطني عن تسطير جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تأمين 2221 مركز امتحان واقع ضمن قطاع الاختصاص.

وذلك بمناسبة إمتحانات البكالوريا دورة 2023. التي ستجرى يوم الأحد 11 جوان إلى الخميس 15جوان 2023، حسب بيان لذات المصالح.

و تم بالمناسبة، تسخير دوريات راكبة وراجلة تسهر على ضمان الإنسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور. خاصة عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات.

بالإضافة إلى تشكيلات أمنية تسهر على تأمين عملية نقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات إلى مراكز التجميع، يضيف ذات البيانأعلنت اليوم الخميس المديرية العامة للأمن الوطني عن تسطير جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تأمين 2221 مركز امتحان واقع ضمن قطاع الاختصاص.

وذلك بمناسبة إمتحانات البكالوريا دورة 2023. التي ستجرى يوم الأحد 11 جوان إلى الخميس 15جوان 2023، حسب بيان لذات المصالح.

و تم بالمناسبة، تسخير دوريات راكبة وراجلة تسهر على ضمان الإنسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور. خاصة عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات.

بالإضافة إلى تشكيلات أمنية تسهر على تأمين عملية نقل مواضيع الأسئلة وأوراق الإجابات إلى مراكز التجميع، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

8 يونيو، 2023

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