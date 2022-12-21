تأكيد على إرادة تعزيز التعاون المشترك بين الجزائر وألمانيا

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار وكاتبة الدولة البرلمانية لدى وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية, فرانشزكا برانتنر, إرادة كل من الجزائر وألمانيا على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وهذا خلال اللقاء الذي أجري الأمس بحضور سفيرة ألمانيا بالجزائر, إليزابيت وولبرز, ووفد من وزارة الاقتصاد الألمانية, وإطارات من وزارة الصناعة .

وتطرق زغدار إلى الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها الجزائر والتي تجعل منها أحد أهم وجهات الاستثمار، كما أبرز الضمانات، التحفيزات والمزايا الجديدة التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين داعيا المؤسسات الألمانية إلى استغلالها وتجسيد مشاريعهم في الجزائر.

كما أكدت كاتبة الدولة الألمانية، على اهتمام بلادها في ترقية وتطوير تعاونها مع الجزائر معربة عن أملها في توسيع الديناميكية والحركية الاقتصادية التي تشهدها العلاقات الثنائية.

ياسمين بن صغير

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