 تأكيد طلب شراء 8 طائرات بوينغ طراز 737-9

أكدت اليوم الثلاثاء بوينغ والخطوط الجوية الجزائرية، طلب شراء ثماني طائرات فعالة في استهلاك الوقود من طراز 737-9. في معرض باريس الجوي.

ووقع الناقل الوطني الجزائري مذكرة تفاهم بشأن طائرتين من طراز بوينج 737-800 للشحن. لتلبية الطلب المتزايد على البضائع في المنطقة.

وأوضح المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ياسين بن سليمان أن هذا الطلب سيساهم في تطوير أسطول الخطوط الجوية الجزائرية

وأضاف بن سليمان، أن هذا الاستحواذ جزء من استراتيجية توسيع أسطول الخطوط الجوية الجزائرية. من خلال شراء طائرات جديدة تشغل الخطوط الجوية الجزائرية أسطولاً ذا ممر واحد يضم أكثر من 30737-500 و737-600 و737-800. تسمح إضافة 737-9 لشركة الطيران بنقل المزيد من الركاب.

مما يزيد من الربحية داخل شبكتها. مع السعة المضافة والربحية المتزايدة ، تم تصميم 737-9 لخدمة 193 راكبًا في تكوين من فئتين بمدى يصل إلى 3300 ميل بحري.

رمزي أحمد توميات

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