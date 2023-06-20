 تأكيد طلب شراء 8 طائرات بوينغ طراز 737-9

20 يونيو، 2023

أكدت اليوم الثلاثاء بوينغ والخطوط الجوية الجزائرية، طلب شراء ثماني طائرات فعالة في استهلاك الوقود من طراز 737-9. في معرض باريس الجوي.

ووقع الناقل الوطني الجزائري مذكرة تفاهم بشأن طائرتين من طراز بوينج 737-800 للشحن. لتلبية الطلب المتزايد على البضائع في المنطقة.

وأوضح المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية  ياسين بن سليمان أن هذا الطلب سيساهم في تطوير أسطول الخطوط الجوية الجزائرية

وأضاف بن سليمان، أن هذا الاستحواذ جزء من استراتيجية توسيع أسطول الخطوط الجوية الجزائرية. من خلال شراء طائرات جديدة تشغل الخطوط الجوية الجزائرية أسطولاً ذا ممر واحد يضم أكثر من 30737-500 و737-600 و737-800. تسمح إضافة 737-9 لشركة الطيران بنقل المزيد من الركاب.

مما يزيد من الربحية داخل شبكتها. مع السعة المضافة والربحية المتزايدة ، تم تصميم 737-9 لخدمة 193 راكبًا في تكوين من فئتين بمدى يصل إلى 3300 ميل بحري.

رمزي أحمد توميات

20 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

وزير الصناعة يستقبل السفير البريطاني لتقييم واقع العلاقات الثنائية

16 نوفمبر، 2020

نائب بريطاني يطالب باستدعاء سفير المغرب للرد عما تتعرض له سلطانة خيا

24 مارس، 2021

تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورون في الـ24 ساعة الأخيرة

4 فبراير، 2022

وزارة الفلاحة تعثر على جثة حيوان آخر بشحنة القمح القادمة من فرنسا وتضع المورد في القائمة السوداء

16 يونيو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: