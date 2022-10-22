تأدية صلاة الإستسـقاء عبر كافة مساجد الوطن

22 أكتوبر، 2022
أدى صبيحة اليوم السبت، الجزائريون  صلاة الاستسقاء، عبر مختلف المساجد عبر التراب الوطني، وذلك على إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن.
وللتذكير، فقد دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لإقامة صلاة الاستسقاء، يوم السبت 26 ربيع الأول 1444 الموافق لـ 22 أكتوبر 2022، على الساعة التاسعة صباحا وهذا إحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
 وفي ذات السياق، دعت ذات المصالح إلى التنسيق مع الولاة ومختلف السلطات المحلية المعنية لتقدير إقامتها من عدمه، وفقا للمصدر ذاته.
كما أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سُنّة مسنونة سنَّها رسولُ الله، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك.
رمزي أحمد توميات
22 أكتوبر، 2022

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