تأجيل محاكمة عبد الغاني هامل لإصابته بفيروس كورونا

أجلت اليوم الأربعاء الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس، تأجيل محاكمة المدير العام الأسبق للامن الوطني عبد الغني هامل إلى تاريخ 02 مارس المقبل.

وجاء التأجيل يطلب من هيئة دفاع المتهم نظرا لإصابته بفيروس كرورنا، أين تغيب عن جلسة المحاكمة كونه متواجد بالمستشفى لتلقي العلاج .

ويتابع عبد الغني هامل بهذه القضية بالتواطؤ مع بعض المسؤولين على غرار كل من والي تيبازة الأسبق عبد القادر قاضي، وموس غلاي، بالحصول على امتيازات غير مبررة تتمثل بقطع أرضية ذات طابع فلاحي.

كما يواجه المعني تهما تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية وتبديد أملاك عمومية، ةإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم.

رمزي أحمد توميات

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