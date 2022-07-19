تأجيل محاكمة المتهمين في قتل جمال بن اسماعيل

19 يوليو، 2022

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، تأجيل محاكمة 102 متهم، بينهم 97 متهما موقوفا في قضية حرق وقتل والتنكيل بجثة جمال بن اسماعيل ببلدية الاربعاء ناثيراثن، الى الدورة الجنائية المقبلة.

ويأتي هذا التأجيل، استجابة لطلب هيئة دفاع الطرف المدني، من هيئة المحكمة احضار الأقراص المضغوطة و وتوفير أجهزة السمعي البصري بسعي من النيابة، للاستناد عليها كادلة اقناع خلال مجريات المحاكمة، وبسبب غياب دفاع بعض المتهمين.

ويتابع المتهمون في قضية الحال بتهم ثقيلة أبرزها جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي، تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.

بالاضافة إلى جناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها إرتكاب الجنايات. وكذا جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة. جنحة التجمهر المسلح.

كما بتابع المعنيون أيضا بجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها. وكذا جنحة تخريب ملك الغير، جنحة تمييز وخطاب الكراهية. وجنحة تلقي أموال من خارج الوطن.

رمزي أحمد توميات

19 يوليو، 2022

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