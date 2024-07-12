تأجيل كل المهرجانات الفنية الكبرى لهذه الصائفة تضامنا مع القضية الفلسطينية

قرّرت وزارة الثقافة والفنون، اليوم، تأجيل كل المهرجانات الفنية الكبرى التي كانت مبرمجة هذه الصائفة، مع تكييف النشاطات الثقافية والفكرية الأخرى مع الموقف التضامني المناصر للقضية الفلسطينية، وتعزيز التظاهرات الثقافية الرامية إلى ترسيخ الثقافات الشعبية المحلية ومقومات الهوية الوطنية.

وجاء هذا القرار، حسب بيان وزارة الثقافة، إنطلاقا من موقف الجزائر الريادي والثابت المناصر والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مقاومته الشرعية الباسلة والصامدة في وجه الوحشية الصهيونية، وانسجاما مع جهود الدولة الجزائرية و في مقدمتها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لنصرة الشعب الفلسطيني المضطهد في أرضه، وأمام تصاعد فظاعة المجازر التي ترتكبها قوات الإجرام الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني المحاصر.

شرف الدين عبد النور