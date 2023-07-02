تأجيل جلسة استئناف محاكمة المتهمين بقتل جمال بن إسماعيل

قررت اليوم الأحد محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، تأجيل محاكمة 102 متهما في قضية “قتل جمال بن اسماعيل”، إلى الدورة الجنائية المقبلة بطلب من الدفاع.

هذا وسيتم برمجة القضية من جديد بعد استئناف جميع أطراف القضية الأحكام الصادرة في حقهم أمام محكمة الدار البيضاء منتصف شهر نوفمبر الفارط.

هذا وقد عرف مجلس قضاء العاصمة منذ ساعات الصباح الأولى تعزيزات أمنية مكثفة داخل وخارج المحكمة، ووضع إجراءات استثنائية في عملية تنظيم دخول المواطنين والمتقاضين وعائلات المتهمين، قبل النطق بقرار التأجيل بعد المداولة القانونية من قبل تشكيلة محكمة الجنايات.

وللتذكير يتابع 102 متهما في القضية بتهم جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان

بالاضافة الى جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجناية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون العقوبات.

كما يواجه المتهمون أيضا تهم الاعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، والمؤامرة التي يكون الغرض منها التخريب في منطقة أو أكثر.

رمزي أحمد توميات

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