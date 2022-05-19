تأجيل ثانٍ لمحاكمة نوميديا لزول و ريفكا وستانلي

19 مايو، 2022

قررت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، برئاسة بوجدو سفيان، تأجيل البت في قضية النصب على الطلبة. المتابع فيها 14 متهما، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ومن أبرز المتهمين، مؤثرين معروفين على منصات التواصل الاجتماعي فيها، وهم كل من نوميديا لزول” و “فاروق.ب” المعروف باسم “ريفكا” ، والمدعو “ابركان محمد” المدعو “ستانلي”. المتواجدين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، و المتهمة القاصر غير الموقوفة المسماة “إيناس ع.فاطمة الزهراء”.

وجاء قرار تأجيل القضية الى تاريخ 26 ماي الجاري بسبب تغيّب والدة المتهم الرئيسي “ع.سعاد” لتواجدها في المستشفى، اثر تعرضها الى وعكة صحية مفاجئة.

ليديا كبيش

19 مايو، 2022

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