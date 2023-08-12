تأجيل اجتماعي مجلس السلم للاتحاد الافريقي وقادة جيوش “إيكواس”

12 أغسطس، 2023

أجل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعه المقرر اليوم لبحث تعليق عضوية النيجر، وذلك لإجراء مزيد من المشاورات.

ومن جهتهم، قرر قادة أركان جيوش دول “إيكواس” تأجيل اجتماع المبرمج في العاصمة الغانية أكرا اليوم من أجل تقديم المشورة لقادة المنظمة بشأن أفضل الخيارات فيما يتعلق بقرارهم تفعيل ونشر قوتها الاحتياطية “لأسباب فنية”.

وكان اجتماع إيكواس الاستثنائي -الذي عقد أول أمس بالعاصمة النيجيرية قد انتهى إلى الإعلان عن اللجوء للحلول الدبلوماسية بشأن الأزمة، مع الإبقاء على كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وللتذكير، فان اجتماع يكواس الاستثنائي قد انتهى إلى الإعلان عن اللجوء إلى الخيارات الدبلوماسية لحل الأزمة، مع الإبقاء على كل الخيارات مطروحة على الطاولة، كما طالب بتفعيل القوة الاحتياطية لإيكواس على الفور.

ليديا كبيش

12 أغسطس، 2023

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