الرئيس تبون يؤكد حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لايطاليا

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: “جددت لرئيسة الوزراء الايطالية حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لايطاليا في المجال الطاقوي والتزامها بدورها كممون موثوق على الصعيدين الدولي والاقليمي”.

وأيدى الرئيس تبون ارتياحه لتطابق وجهات النظر حول ضرورة الاتزام سويا من أجل المساهمة في احلال الأمن والسلم في منطقتنا المتوسطية

وقال رئيس الجمهورية: “بالنسبة للأززمة الليبية أكدنا على ضرورة التوصل لحل توافقي أساسه تنظيم الانتخابات ودعم المصالحة الوطنية الليبية”.

وأضاف الرئيس تبون بالقول:” شددنا على ضرورة التطبيق الفعلي لاتفاق المصالحة في مالي المنبثق على إعلان الجزائر”.

ونوه الرئيس تبون بالموقف الايجابي والمتوازن لايطاليا الرامي لايجاد حل عادل للقضية الصحراوية في إطار ما نصت عليه الأمم المتحدة وما يمكن الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة

كما كشف رئيس الجمهورية انه تم الاتفاق على دعم المبعوث الشخصي للأمم المتحدة دي مستورا والبعثة الأممية من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية

وتابع الرئيس تبون قائلا :”في ما يخص القضية الفلسطينية أكدنا الموقف الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني”.

رمزي أحمد توميات

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