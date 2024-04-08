بيان هام من وزارة الصناعة بخصوص المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم الجديدة

بيان هام من وزارة الصناعة بخصوص المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم الجديدة

أعلمت وزارة الصناعة، في بيان لها، اليوم، كافة الوكلاء المعتمدين لممارسة نشاط استيراد المركبات الجديدة، بتلقي مصالح الوزارة العديد من الشكاوى من طرف المواطنين الذين لم يستلموا مركباتهم الجديدة في الآجال القانونية المحددة، طبقا لأحكام المواد 18 و19 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22-383،ةالمؤرخ في 17 نوفمبر 2022، الذي يُحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

كما لوحظ -تضيف الوزارة- لجوء بعض الوكلاء المعتمدين إلى تغليط الرأي العام من خلال القيام بإعلانات إشهارية كاذبة مفادها توفر المركبات الجديدة وإمكانية تسليمها في الآجال المحددة قانونا.

وعليه، دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني كافة الوكلاء المعتمدين، إلى الالتزام التام بدفتر الشروط واحترام جميع بنوده، لاسيما ما تعلق منها بآجال التسليم، وعدم الترويج الكاذب لوفرة المركبات.

وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام، أكدّت الوزارة بأنها ستلجأ إلى اتخاذ الإجــراءات المنصوص عــلــيــهــا في الــتشريــع والتنظيم المعمول بهما والتي قد تصل إلى سحب الاعتماد.

كما دعت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، كافة المواطنين إلى إيداع شكاويهم على مستوى المنصة الرقمية المُخصّصة لهذا الغرض على الرابط

https://dispositifs.industrie.gov.dz/reclamations.

شرف الدين عبد النور

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