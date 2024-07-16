بيان هام من وزارة التربية الوطنية

أعلمت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، اليوم، أساتذة المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي، متوسط وثانوي)، والموظفين المنتمين لرتب مدير ثانوية ومدير متوسطة ومدير المدرسة الإبتدائية المتواجدين في وضعية القيام بالخدمة، والراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى، في حدود المناصب المالية الشاغرة في الولاية المطلوبة، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم عبر الأرضية الرقمية دون سواها، ابتداءً من يوم الأحد 21 جويلية الجاري، على الساعة الثالثة (15:00) بعد الزوال إلى غاية يوم الثلاثاء 20 أوت 2024 منتصف الليل،

وسيكون على الأستاذة تقدبم طلباتهم عبر “فضاء الأستاذ”، https://ostad.education.gov.dz، ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

كما سيكون على الموظفين المنتمين لرتب مدير ثانوية مدير متوسطة، مدير المدرسة الإبتدائية بمن فيهم الذين أودعوا طلباتهم على مستوى مديريات التربية، تقديم الطلب عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

شرف الدين عبد النور