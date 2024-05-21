بيان هام من وزارة الإتصال لوسائل الإعلام الورقية والإلكترونية

ذكّرت وزارة الإتصال، في بيان لها، جميع وسائل الإعلام الوطنية الورقية والإلكترونية، الموجودة في حالة نشاط، أن آخر أجل لإيداع ملفاتها في إطار التكيف مع أحكام القانون رقم 23-14 المنظم للإعلام، والقانون رقم 23-19، المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، حُدد بتاريخ 02 جوان 2024.

هذا و تودع نسختان من الملف كاملا، بمديرية وسائل الإعلام، بالطابق السابع، بالمكتب رقم 701، أو عن طريق البريد الإلكتروني:d.media@ministerecommunication.gov.dz و

sd.presseecrite@ministerecommunication.gov.dz

كما يتم تحميل نموذج التصريح، ومكونات الملف المرفق به، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الاتصال عبر الرابط:

https://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/file/7639، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور