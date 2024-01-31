بيان هام من نفطال بخصوص إعلانات التوظيف الوهمية

نفت نفطال بصفة قاطعة، في بيان لها، اليوم، إعلانات التوظيف الوهمية التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي باسمها ، وهي إعلانات تجهل هوية ناشريها .

و أفادت نفطال في بيان لها, أنه يتم اعلان التوظيف الوهمي عبر صفحات ممولة تنتحل صفة نفطال للإطاحة بطالبي العمل في مصيدة النصب والاحتيال باستعمال بياناتهم لأغراض إجرامية.

وذكرت نفطال أن جميع عروض التوظيف الخاصة بها يتم نشرها عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، مثل المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للتشغيل، وحثّت المواطنين على توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع هذه الإعلانات الكاذبة، والتبليغ عنها لمنصات التواصل الاجتماعي.

كما أكدت نفطال على امتلاكها الحق بمقاضاة كل من يستعمل اسمها او شعارها دون ترخيص منها.

سهام قريمش

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