بيان هام من نفطال بخصوص إعلانات التوظيف الوهمية

31 يناير، 2024

نفت نفطال بصفة قاطعة، في بيان لها، اليوم، إعلانات التوظيف الوهمية التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي باسمها ، وهي إعلانات تجهل هوية ناشريها .

و أفادت نفطال في بيان لها, أنه يتم اعلان  التوظيف الوهمي عبر صفحات ممولة تنتحل صفة نفطال للإطاحة بطالبي العمل في مصيدة النصب والاحتيال باستعمال بياناتهم لأغراض إجرامية.

وذكرت نفطال أن جميع عروض التوظيف الخاصة بها يتم نشرها عبر القنوات الرسمية والمعتمدة، مثل المنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للتشغيل، وحثّت المواطنين على توخي الحيطة والحذر، وعدم التفاعل مع هذه الإعلانات الكاذبة، والتبليغ عنها لمنصات التواصل الاجتماعي.

كما أكدت نفطال على امتلاكها الحق بمقاضاة كل من يستعمل اسمها او شعارها دون ترخيص منها.

سهام قريمش

 

31 يناير، 2024

مقالات ذات صلة

المجلس الشعبي الوطني يشيد بقوة الطرح وعمق الفكر بخطاب رئيس الجمهورية

20 سبتمبر، 2023

بوغالي يستقبل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب افريقيا

3 ديسمبر، 2023

إحباط محاولات إبحار سرية وإنقاذ 935 شخص في ظرف أسبوع

4 نوفمبر، 2020

المصادقة بالإجماع على قانون الحق النقابي

29 مارس، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: