بيان هام من المديرية العامة للضرائب لمستخدمي نظام “جبايتك”
أعلمت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها، أمس، كافة مستخدمي نظام “جبايتك”، أن هذا الأخير سيكون خارج الخدمة إبتداءً من اليوم الخميس، 4 جويلية، على الساعة 18h00، إلى غاية 8 جويلية الجاري، و هذا من أجل القيام بعملية نشر مبرمجة على مستوى بعض المراكز الجوارية للضرائب.
و ستشمل عملية النشر المبرمجة، حسب بيان المديرية العامة، كلا من المركز الجواري للضرائب العامرية – عين تموشنت، المركز الجواري للضرائب الطارف، المركز الجواري للضرائب تلاغ – سيدي بلعباس، المركز الجواري للضرائب سكيكدة، وكذا المركز الجواري للضرائب الحجار – عنابة.
شرف الدين عبد النور