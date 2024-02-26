بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص هذه الرحلة

بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص هذه الرحلة

أعلمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، اليوم، زبائنها، بوجود تعديل على برنامج رحلتي وهران_مرسيليا، و مرسيليا-سكيكدة-مرسيليا.

و تمت برمجة رحلة وهران_ مرسيليا، يوم 29 فيفري المقبل، على الساعة 11:00 صباحا، عوضا عن يوم 01 مارس.

و بُرمجت رحلة مرسيليا _ سكيكدة، يوم 01 مارس المقبل، على الساعة 16:00 مساءً، عوضا عن يوم 27 فيفري.

كما تمت برمجة رحلة سكيكدة _ مرسيليا، يوم 02 مارس، على الساعة 15:00 مساءً، عوضا عن يوم 29 فيفري.

و أفادت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بأن الرحلات تتم عبر سفينة “طاسيلي 2 ” عوضا عن “الجزائر 2“.

شرف الدين عبد النور

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