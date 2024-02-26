بيان هام من المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص هذه الرحلة
أعلمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، اليوم، زبائنها، بوجود تعديل على برنامج رحلتي وهران_مرسيليا، و مرسيليا-سكيكدة-مرسيليا.
و تمت برمجة رحلة وهران_ مرسيليا، يوم 29 فيفري المقبل، على الساعة 11:00 صباحا، عوضا عن يوم 01 مارس.
و بُرمجت رحلة مرسيليا _ سكيكدة، يوم 01 مارس المقبل، على الساعة 16:00 مساءً، عوضا عن يوم 27 فيفري.
كما تمت برمجة رحلة سكيكدة _ مرسيليا، يوم 02 مارس، على الساعة 15:00 مساءً، عوضا عن يوم 29 فيفري.
و أفادت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بأن الرحلات تتم عبر سفينة “طاسيلي 2 ” عوضا عن “الجزائر 2“.
شرف الدين عبد النور