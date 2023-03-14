 بيان هام للمستفيدين من منحة البطالة

14 مارس، 2023

أعلنت المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل، عن استحداث نظام مراقبة على البطاقية الوطنية للمستفيدين من منحة البطالة. لضمان الاستفادة الصحيحة والشفافة.

وحذرت “لانام” في بيان لها، كافة المستفيدين من هذه المنحة من تصاريح كاذبة أو تزوير للوثائق أو التحايل من أجل الاستفادة من المنحة.

ويترتب عن هذا الفعل عدة إجراءات في قانون العقوبات التوقيف النهائي للاستفادة من المنحة. وتحصيل المبالغ المالية التي تم صبها بدون وجه حق. والمتابعة الجزائية في حالة عدم الاستجابة لتحصيل المبالغ المالية غير المستحقة.

وجاء هذا القرار بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 70 – 22 المؤرخ في 10 فيفري 2022. الذي يحدد كيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.

ليديا كبيش

14 مارس، 2023

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