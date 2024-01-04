بيان هام للجماهير الراغبة في حضور فعاليات “الكان” بكوت ديفوار

4 يناير، 2024

أصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم، بيانا هاما بالنسبة للجماهير الراغبة في التنقل إلى كوت ديفوار، لحضور فعاليات كأس أفريقيا للأمم وتشجيع المنتخب الوطني.

و جاء في بيان الاتحادية، “ينهي الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى علم الجماهير الراغبة في التنقل إلى كوت ديفوار لحضور فعاليات كأس أفريقيا للأمم وتشجيع المنتخب الوطني، بضرورة أخذ الإجراءات الوقائية المتمثلة في عملية التلقيح، المتوفرة بمختلف المؤسسات العمومية المختصة، واتباع التوجيهات الوقائية”.

شرف الدين عبد النور

4 يناير، 2024

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