بيان هام حول الحادث الذي راح ضحيته 8 أشخاص بولاية باتنة

7 يناير، 2023

أصدر اليوم السبت، وكيل الجمهورية لدى محكمة بريكة بيانا  هاما حول الحادث الذي راح ضحيته 8 أشخاص، بولاية باتنة.

وحسب نص البيان،  فإن الحادث كان سببه اصطدام سيارة كانت قادمة من بسكرة نحو بلدية بيطام بجرار طريقي قادم في الاتجاه المعاكس لها  مما أدى الى وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة وهم سائق السيارة ومرافقيه السبعة

وأمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة بريكة  بمواصلة التحقيق حول ملابسات الحادث وتوقيف سائق الجرار الطريقي، كما سيتم المتسبب في الحادث فور انتهاء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لمعالجة القضية.

ليديا كبيش

7 يناير، 2023

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