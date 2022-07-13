بيان/ في حصيلة سجلتها الشرطة القضائية بالعاصمة: حجز ما يفوق 500 غرام من المخدرات الصلبة و 08 كلغ من القنب الهندي

بيان/ في حصيلة سجلتها الشرطة القضائية بالعاصمة: حجز ما يفوق 500 غرام من المخدرات الصلبة و 08 كلغ من القنب الهندي

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقها للشرطة القضائية، شهر جوان المنصرم، عدة قضايا تتعلق بـ : المساس بالأشخاص والممتلكات،الجنايات والجنح ضد الأسرة والشيء العمومي، حمل سلاح أبيض محظور، المتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروعة بالإضافة الجرائم المعلوماتية.

بخصوص قضايا المخدرات فقد تم حجز ما يقارب 08 كلغ من القنب الهندي وأكثر من 20.800 قرص مؤثر، و مافاق عن 500 غرام بين مادتي كوكايين وهيروين بالاضافة إلى 14 قارورة من المحاليل المخدرة.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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