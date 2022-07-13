بيان/ في حصيلة سجلتها الشرطة القضائية بالعاصمة: حجز ما يفوق 500 غرام من المخدرات الصلبة و 08 كلغ من القنب الهندي

13 يوليو، 2022

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقها للشرطة القضائية، شهر جوان المنصرم، عدة قضايا تتعلق بـ : المساس بالأشخاص والممتلكات،الجنايات والجنح ضد الأسرة والشيء العمومي، حمل سلاح أبيض محظور، المتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروعة بالإضافة الجرائم المعلوماتية.

بخصوص قضايا المخدرات فقد تم حجز ما يقارب 08 كلغ من القنب الهندي وأكثر من 20.800 قرص مؤثر، و مافاق عن 500 غرام بين مادتي كوكايين وهيروين بالاضافة إلى 14 قارورة من المحاليل المخدرة.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

13 يوليو، 2022

مقالات ذات صلة

ميزاب يؤكد: المؤسسات الأمنية نفذت عملا استخباراتيا قويا لإحباط مخطط حركة “الماك” الانفصالية

26 أبريل، 2021

الرئيس تبون يؤدي واجبه الإنتخابي بالجزائر العاصمة

12 يونيو، 2021

وفاة 35 شخص وإصابة 1355 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

7 يونيو، 2022

الفريق السعيد شنڨريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى مؤسسة تجديد عتاد السيارات بالدار البيضاء في العاصمة

12 نوفمبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: