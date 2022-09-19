بيان/ شرطة باب الوادي بالعاصمة تفكّك عصابة أحياء متكوّنة من 06 أشخاص وحجز 17 سلاح أبيض

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، من تفكيك عصابة أحياء متكونة من (06) أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا ، مختصة في الاعتداء على المواطنين وبث الرعب في نفوسهم باستعمال أسلحة بيضاء محظورة .

العملية تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا ، مكنت من ضبط وحجز (17) سلاح أبيض محظور من مختلف الأصناف والأحجام ، (189) قرص للمؤثرات العقلية ، منبه بواخر ( سينيال ) ، مبلغ مالي قدره ثلاثون مليون وثمان مائة وخمسين ألف سنتيم جزائري ، (06) هواتف نقالة .

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا ، عن قضية المشاركة والانخراط في عصابة الأحياء ، تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة ، سرقة بالتعدد تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء محظورة ، حيازة المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة والترويج ، حمل أسلحة بيضاء ظاهرة دون مبرر شرعي من الصنف السادس والرابع ، زرع الرعب في نفوس المواطنين .

خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

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