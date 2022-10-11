بيان/شرطة الجزائر العاصمة تضع حدا لنشاط شبكة مختصة في تزوير العملة

11 أكتوبر، 2022

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في تزوير العملة مع عرضها للتداول من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني.

أطوار القضية تعود بعد تلقي ذات الفرقة معلومة مفادها شخص يتداول عملة مزورة بضواحي العاصمة.

بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم وضع خطة محكمة أسفرت عن إيقاف عناصر الشبكة المتكونة من شخصين تتراوح أعمارها مابين35 إلى 45 سنة، مسبوقين قضائيا، مع حجز مبلغ مالي مقدر بـ 19 مليون و600 ألف سنتيم بالعملة الوطنية من فئة 2000 دج.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهما عن قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية المساس بالاقتصاد الوطني، تزوير وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، المشاركة، النصب.

خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر

11 أكتوبر، 2022

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