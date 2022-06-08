(بيان) توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم في الحادث الذي أودى بحياة شابين بمطار هواري بومدين

8 يونيو، 2022

إثر الحادث الأليم، الذي أودى بحياة شابين بمطار هواري بومدين، وبعد التحقيق الأولي، تم التوقيف والحجز تحت النظر لأربعة أشخاص مشتبه بهم، يتعلق الأمر بكل من: (خ-م) 34 سنة، (ب-ع) 23 سنة، (م-ب) 24 سنة، (ب-م) 46 سنة، لضلوعهم ومشاركتهم في وقائع، أدت إلى وفاة الضحيتين.

كما تمّ التوقيف، الإداري، لتسعة (09) مسؤولين من المديرية العامة للأمن الوطني، وفي مطار هواري بومدين، ويتعلق الأمر بـ: مدير شرطة الحدود، نائبة مدير الحدود الجوية، نائب مدير أمن المطار رئيس فرقة أمنية، محافظ الشرطة، المكلف بالمراقبة الجويّة.

كما تم، أيضا، توقيف مسؤول قاعة المراقبة بالفيديو، التابع لفصيلة شرطة الحدود، بمطار هواري بومدين، مع رئيس مصلحة، بهذه الفصيلة، والمحافظ الرئيسي للشرطة، المكلف بتقنية الأمن، داخل المطار والمراقبة الجوارية، ومفتش الشرطة المكلف بالمداومة على مستوى المطار، وإحالتهم على لجنة التأديب، في انتظار استكمال التحقيق الابتدائي، المقرّر قانونا، في إطار قواعد قانون الإجراءات الجزائية، وتقديمهم جميعا، أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

ش.ن

8 يونيو، 2022

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