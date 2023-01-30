بيان الجزائر يدعو إلى توحيد الأمة الإسلامية والابتعاد عن الطائفية والفئوية والعرقية

بيان الجزائر يدعو إلى توحيد الأمة الإسلامية والابتعاد عن الطائفية والفئوية والعرقية

توجت اليوم الإثنين، اشغال الدورة 17 لاجتماع مجالس منظمة التعاون الاسلامي، ببيان الجزائر الذي دعا إلى توحيد الأمة الإسلامية والابتعاد عن الطائفية والفئوية والعرقية

وأكد بيان الجزائر على الدعم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدـ س وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصر، مع ضرورة التعريف بتعاليم الدين الإسلامي السمحاء وعلى مكافحة فكر وإيديولجية الإرهـاب والتطرف العنيف

كما تم تثمين التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الإرهـاب والقضاء على الراديكالية من خلال انتهاج مقاربة شاملة تستند على المصالحة الوطنية

بالإضافة إلى تقديم الدعم الثابت للأقليات المسلمة في الدول غير الاسلامية بغية تمكينها من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية

كما شدد بيان الجزائر على ضرورة تعزيز مكانة الاتحاد على الساحة الدولية من خلال تقوية هياكله وآلياته وتكثيف التنسيق بين أعضائه.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...