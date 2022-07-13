ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 13 جويلية 2022، اجتماعًا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:

في مجال الـمقاولاتية:

واصلت الحكومة دراسة الـمشروع التمهيدي للقانون الـمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي الذي قدمه الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة.

يحدّد الـمشروع التمهيدي لهذا النص تعريف القانون الأساسي للمقاول الذاتي بالـممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة الـمؤهلة.

وجدير بالإشارة أن الـمشروع التمهيدي لهذا القانون يستثني الـمهن الحرة والأنشطة الـمقننة وكذا الحرفيين، من مجال تطبيقه.

كما ينص مشروع هذا القانون على عدة مزايا مرتبطة بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي، ومنها خصوصا: (1). مسك محاسبة مبسطة؛ (2). نظام جبائي تفضيلي، (3). وتغطية اجتماعية.

أخيرا، وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

وفي مجال الـمؤسسات الـمصغرة:

تم تقديم عرض حول تنظيم الصالون الدولي للمؤسسات الـمصغرة الـمقرر في غضون شهر سبتمبر القادم.

ويشكل هذا الصالون فرصة لتقديم التجارب الناجحة للمؤسسات الـمصغرة في الجزائر التي تساهم في ترقية الانتاج الوطني واستحداث مناصب الشغل، مثلما يشكل فرصة لتبادل التجارب في هذا الـمجال مع بلدان أخرى.

وأخيرا، سيتم، خلال هذا الصالون، تنظيم ورشات تقنية وندوات علمية ولقاءات {B2B} لفائدة الـمقاولين الشباب.

أما في مجال الـمؤسسات الناشئة:

فقد قدم الوزير الـمنتدب الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة عرضا حول الصالون {AFRICA DISRUPT} الـمقرر تنظيمه في نهاية سنة 2022، والذي يطمح لأن يكون أكبر حدث تكنولوجي في القارة.

ومن الـمتوقع أن يجمع هذا الحدث أكبر الفاعلين في مجال الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، ولاسيما كبريات الـمؤسسات التكنولوجية للمؤسسات الناشئة وكذا شخصيات معروفة في هذا الـمجال.

أخيرا، وفي مجال الفلاحة والتنمية الريفية:

استمعت الحكومة إلى عرض تقييمي قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مجريات حملة الحصاد والدرس لسنة 2022 وكذا التدابير الـمتخذة في إطار الترتيبات الوقائية من حرائق الغابات ومكافحتها.

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