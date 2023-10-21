بومرداس: تفكيك شبكة دولية تُنظم رحلات الهجرة السرية

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، من تفكيك شبكة إجرامية دولية مُتخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية.

وحشب بيان لذات المصالح، فان الشبكة مختصة في تنظيم الرحلات السرية انطلاقا من ولاية بومرداس والولايات المجاورة لها إلى شواطئ ولاية وهران عبر وسطاء أفارقة وذلك من خلال تنظيم عدة عمليات منفصلة.

وقامت الفرقة بالعملية بعد الحصول على معلومات تفيد بوجود جماعة إجرامية تقوم بالتحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية باتجاه أوروبا عبر البحر، وبعد اتخاذ واستفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى ولاية وهران.

وأسفرت العملية عن توقيف 49 شخص من بينهم واحد من جنسية بوركينابية مع حجز 4 سيارات سياحية، دراجتان ناريتان، 7 هواتف نقالة، 3 قوارب، محرك بقوة 50 حصان، 4صدريات سباحة نجاة ومبلغ مالي قدر بـ 861000 دينار وكذا مبلغ بالعملة الأجنبية قدر بـ 630 أورو.

هذا وبعد إنهاء الإجراءات اللازمة، تمّ تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بتهمة جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود،

بالاضافة الى جنحة دخول الإقليم الجزائري مع الإقامة دون استيفاء الإجراءات المنصوص عليها، جنحة مغادرة الإقليم الوطني بصفة غير شرعية عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود.

ليديا كبيش

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