بوليفيا تقطع علاقتها مع الكيان الإسرائيلي

1 نوفمبر، 2023

أعلنت بوليفيا، أمس الثلاثاء، على لسان نائب وزير خارجيتها، فريدي ماماني، و المتحدثة باسم الرئاسة البوليفية، ماريا نيلا برادا، أنها “قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل”، بسبب هجمات الجيش الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة الفلسطيني.

وقال ماماني، في ندوة صحفية عقدها رفقة المتحدثة باسم الرئاسة البوليفية، إنهم قرروا عقد هذه الندوة بسبب التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط، مضيفاً: “قررت بوليفيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل”.

وأشار ذات المتحدث، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقال: “ترفض بوليفيا جميع أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

كما شدّد نائب وزير الخارجية البوليفي، على ضرورة وقف إطلاق النار “على الفور”، مضيفا: “الهجوم العسكري وغير المتناسب الذي تشنه إسرائيل في قطاع غزة يهدد السلام الدولي ويجب إدانته بنفس الطريقة. وينبغي عدم منع دخول الأغذية والأدوية والإمدادات الإنسانية إلى غزة”.

شرف الدين عبد النور

1 نوفمبر، 2023

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