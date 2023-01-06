بوقرة يعقد ندوة صحفية اليوم

6 يناير، 2023

يُنظم مدرب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم مجيد بوقرة، اليوم الجمعة ندوة صحفية ستُجرى في قاعة المؤتمرات بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة 15:00 مساءا للحديث حول آخر استعدادات أشباله لمواجهة غانا الودية غدا .حسب ما جاء في بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وسيجيب بوقرة على أسئلة الصحفيين التي ستدور حول القائمة التي اختارها لهذا اللقاء المرتقب يوم غد السبت على الساعة 17:00 بملعب نيسلون مانديلا ببراقي و الذي يعتبر آخر محطة تحضيرية لدخول المنافسة الرسمية.

حورية سعداوي

6 يناير، 2023

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