بوغالي يُمثّل الرئيس تبون في مراسم احتفال الذكرى 45 للثورة السندينية لجمهورية نيكاراغوا

حضر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على رأس وفد برلماني، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مراسم الاحتفال بالذكرى 45 للثورة السندينية، بعاصمة جمهورية نيكاراغوا، ماناغوا.

وكانت لإبراهيم بوغالي، كلمة خلال الحفل أبلغ فيها تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدا أنه مكلف من قِبله ليؤكد على عمق أواصر الصداقة التاريخية والسياسية بين الشعبين والبلدين اللذين يطمحان لتوسيع تلك العلاقات اقتصاديا وثقافيا، كما هنأ جمهورية نيكاراغوا رئاسة وشعبا بهذه المناسبة متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار.

يُذكر أن إبراهيم بوغالي كان قد حطّ بعاصمة نيكاراغوا يوم 17 جويلية الجاري، مكلفا من قبل الرئيس عبد المجيد تبون لتمثيله في الاحتفال بالذكرى 45 للثورة السندينية، وكان بوغالي قد أجرى سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في جمهورية نيكاراغوا يتقدمهم وزير الخارجية وكذا نظيره رئيس الجمعية الوطنية النيكاراغوية، وأيضا نائب رئيس عموم برلمان أمريكا الوسطى، أين نقل من خلالها مشاعر الصداقة التي تربط الشعبين والبلدين، ومثمنًا المواقف المشتركة خاصة المتعلقة بقضايا التحرر ومكافحة الاستعمار.

وكانت القضيتان الفلسطينية والصحراوية، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني، حاضرة في كل الأحاديث الثنائية على اعتبار أن البلدين يتقاسمان وجهات النظر نفسها المقارعة للاستعمار والاحتلال.

كما عبّر إبراهيم بوغالي عن استعداد الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون لتطوير العلاقات خاصة في الجانب الاقتصادي، بعد أن هيأت الجزائر كل الظروف لخلق بيئة مناسبة للعمل والاستثمار، وبعد أن أرست دولة المؤسسات وحيَّنت قوانينها وكيفتها مع الدستور لتتماشى والتوجه الجديد الذي باشرته الجزائر منذ تولّي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم.

ش.ن