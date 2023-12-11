بوغالي يُسلّم رسالة من الرئيس تبون إلى الرئيس الجديد للأرجنتين

وخلال حفل تلقي التهاني من رؤساء الوفود المشاركة، سلّم بوغالي للرئيس الأرجنتيني الجديد رسالة من نظيره عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، هنأه فيها على الثقة التي وضعت في شخصه من قبل الشعب الأرجنتيني وتمنى له التوفيق في ولايته الرئاسية، كما عبر له عن استعداد الجزائر لمواصلة تعاونها مع الأرجنتين في شتى الأصعدة.