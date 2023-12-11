بوغالي يُسلّم رسالة من الرئيس تبون إلى الرئيس الجديد للأرجنتين
شارك، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس الأحد، بالقصر الرئاسي “كازا روزادا”، في العاصمة “بيونس آيرس”، في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية الأرجنتين، خافيير ميليي.
وخلال حفل تلقي التهاني من رؤساء الوفود المشاركة، سلّم بوغالي للرئيس الأرجنتيني الجديد رسالة من نظيره عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، هنأه فيها على الثقة التي وضعت في شخصه من قبل الشعب الأرجنتيني وتمنى له التوفيق في ولايته الرئاسية، كما عبر له عن استعداد الجزائر لمواصلة تعاونها مع الأرجنتين في شتى الأصعدة.
يُشار إلى أن إبراهيم بوغالي، كان قد حل ليلة أمس بالعاصمة بيونس آيرس، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية الأرجنتين، حسب بيان المجلس الشعبي الوطني.
شرف الدين عبد النور