بوغالي يُثمن عمق العلاقات بين الجزائر والشيلي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية الشيلي لدى الجزائر فرانسيسكو خافيير بيير غونيو أورتادو حسب بيان للمجلس.

وذكر بوغالي ، في بداية اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية بين الجزائر والشيلي. والحافلة بسجل من المواقف الخالدة والتضامن المتبادل بين الشعبين من بينها إمضاء بروتوكول التعاون بين البلدين في ديسمبر 2010. والمتضمن صرف معاشات التقاعد للمناضلين اللاجئين الشيليين بالجزائر.

اما على الصعيد البرلماني، أكد رئيس المجلس أهمية هذا النوع من التعاون باعتباره عامل تقارب. خاصة وأن البرلمان الجزائري يتطلع لأن يكون همزة وصل بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا. من أجل توحيد الرؤى والمواقف إزاء أمهات القضايا الإقليمية والدولية.

في حين أبرز نفس المسؤول أهمية دور لجان الصداقة في مد جسور التعاون. مثمنا، في هذا الإطار، تنصيب لجنة الصداقة الجزائرية الشيلية نهار اليوم.

كما استعرض بوغالي مواقف الجزائر الثابتة في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، أشار رئيس المجلس إلى أنه، تماشيا مع سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية، فإن الامكانيات والقدرات الاقتصادية المتاحة في الجزائر منفتحة على المستثمرين الشيليين.

وأعرب بوغالي عن تفاؤله بنتائج المحادثات الجارية حاليا بين الطرفين لبحث فرص التعاون. لاسيما في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر وكذا بمخرجات الدورة المقبلة للمشاورات السياسية في السداسي الثاني لسنة 2023 بالعاصمة سانتياغو.

وبدوره أشاد السفير بعمق العلاقات بين البلدين، وثمن الجهود المبذولة لترقية التعاون الثنائي مؤكدا أن مجموعة الصداقة ستعطي بلا شك زخما قويا للعلاقات خاصة وأن الدبلوماسية البرلمانية تعزز الدبلوماسية الرسمية.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، دعا سعادة السفير إلى تنويع أوجه التعاون الاقتصادي. وتبادل الخبرات بين البلدين الذين يجريان مشاورات متقدمة للتعاون لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.

رمزي أحمد توميات

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