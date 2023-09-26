بوغالي ينوه بالنتائج المثمرة للدورة التكوينية المنظمة لفائدة نواب المجلس الوطني الصحراوي

جدد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، ،الاستعداد الدائم للمجلس من أجل تبادل الخبرات والتجارب مع النظراء من المجلس الوطني الصحراوي

وذلك بما يعزز العلاقات بين الشعبين الذين يتقاسمان المواقف المشرفة والمبادئ القائمة على النضال من أجل الحرية والكرامة، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم بمناسبة حفل تسليم الشهادات للدفعة الأولى من نواب المجلس الوطني الصحراوي الذي شاركوا في الدورة التكوينية التي نظمت لفائدتهم في الأيام الأخيرة.

ونوه بوغالي بالنتائج المثمرة المحققة بعد انتهاء هذه الدورة، ولفت إلى أن ما تخللها من زيار ات ميدانية أبان عن تكامل العمل بين المؤسسات الدستورية التي تسعى إلى ترقية الفعل الديمقراطي وضمان مزيد من التواصل بين ممثلي الشعب.

وختم رئيس المجلس كلمته مجددا التضامن مع الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع لتقرير مصيره، مبرزا أن ذلك يدخل في صميم الوفاء لمبادئ الجزائر الثابتة وسعيها، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل بسط الأمن والسلام في المنطقة، متعززة في ذلك بتلاحم مكونات شعبها، وانسجام مؤسساتها.

رمزي أحمد توميات

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