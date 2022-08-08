بوغالي ينقل تهاني الرئيس تبون لرئيس كولومبيا الجديد

8 أغسطس، 2022
نقل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لغوستافو بيترو بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية كولومبيا.
وحسب بيان للمجلس، فقد جاء ذلك خلال مشاركة بوغالي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم أمس الأحد بالعاصمة بوغوتا، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية كولومبيا المنتخب، غوستافو بيترو، التي جرت بساحة بوليفار وحضرها عدد من الرؤساء وممثلين عنهم.
كما نقل رئيس المجلس، لغوستافو بيترو تهاني رئيس الجمهورية، وتمنياته له بالتوفيق في مهامه لقيادة البلاد إلى مزيد من الازدهار والتنمية والسلم
و ️بدوره عبر رئيس جمهورية كولومبيا عن تحياته الخالصة للرئيس تبون وللشعب الجزائري الذي وصفه بالشعب العظيم.
ليديا كبيش
8 أغسطس، 2022

مقالات ذات صلة

نقابات وأحزاب إسبانية تدعو المغرب بالانصياع للشرعية الدولية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية

7 مارس، 2021

الرئيس تبون يحظى باستقبال رسمي من طرف خادم الحرمين الشريفين

29 فبراير، 2020

الذكرى ال61 لإعلان تصفية الاستعمار: الشعب الصحراوي ينتظر تطبيق قرار الأمم المتحدة ذات الصلة

14 ديسمبر، 2021

انطلاق عملية مراجعة المعلومات لمترشحي الامتحانات النهائية يوم الفاتح مارس

21 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: