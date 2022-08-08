بوغالي ينقل تهاني الرئيس تبون لرئيس كولومبيا الجديد

نقل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لغوستافو بيترو بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية كولومبيا.

وحسب بيان للمجلس، فقد جاء ذلك خلال مشاركة بوغالي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم أمس الأحد بالعاصمة بوغوتا، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية كولومبيا المنتخب، غوستافو بيترو، التي جرت بساحة بوليفار وحضرها عدد من الرؤساء وممثلين عنهم.

كما نقل رئيس المجلس، لغوستافو بيترو تهاني رئيس الجمهورية، وتمنياته له بالتوفيق في مهامه لقيادة البلاد إلى مزيد من الازدهار والتنمية والسلم

و ️بدوره عبر رئيس جمهورية كولومبيا عن تحياته الخالصة للرئيس تبون وللشعب الجزائري الذي وصفه بالشعب العظيم.

ليديا كبيش

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